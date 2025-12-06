¡SORPRESA! El Aston Villa venció al Arsenal en un partidazo

El Aston Villa , de Unai Emery, se llevó la victoria sobre la bocina ante el Arsenal , de Mikel Arteta, después de un gol del argentino Emiliano Buendía en el último segundo, que pone la Premier al rojo vivo.

El conjunto de Birmingham, que se coloca a tres puntos del Arsenal, sumó su séptima victoria consecutiva en todas las competiciones y no se deja puntos en el torneo doméstico desde el 1 de noviembre cuando perdió en Anfield.

Buendía, que entró en el minuto 88, recogió el balón en el punto de penalti, tras un barullo en el área, para definir ante David Raya, que no pudo evitar la derrota de un Arsenal que no perdía desde el 31 de agosto ante el Liverpool.

El 'Dibu Martínez brilló bajo los tres palos del Aston Villa

La primera la tuvo el Arsenal, que tras una buena presión de Jurrien Timber, que jugó de central ante las ausencias de Gabriel, William Saliba y Christian Mosquera, recibió el esférico Martin Odegaard, pero su disparo fue atajado por el 'Dibu Martínez.

El arquero argentino volvió a ser titular después de ser duda hasta última hora por lesionarse en el calentamiento ante el Brighton & Hove Albion, duelo en el que su equipo se llevó la victoria tras remontar un 2-0.

El Aston Villa reaccionó y Ollie Watkins, muy activo durante los primeros 45 minutos, se impuso a Piero Hincapié y a Timber, pero cuando tenia todo a su favor, se topó con David Raya, que hizo una parada espectacular tras el disparo del inglés desde el punto de penalti.

Saka siguió activo por banda derecha, y acto seguido de una pared con Odegaard, puso un pase de la muerte para que Eberechi Eze mandase el balón a la red, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.

Los de Unai Emery dieron un paso adelante, y Matty Cash, que iba a ser protagonista, avisó con un gran disparo que fue bloqueado por Declan Rice.

Diez minutos después, el polaco aprovechó un centro de Pau Torres y un mal despeje de Timber para marcar el primer gol del encuentro con una potente volea que se coló entre las piernas de David Raya.

Los locales se encontraban muy cómodos al dominar el juego e impedir que el Arsenal no se acercara a su portería para irse con ventaja al descanso.

Esto fue el aviso de lo que iba a llegar después, cuando después de una buena presión de Declan Rice, los visitantes iban a originar la acción del gol.

Un centro de Saka encontró a Trossard, después del despeje de la defensa, y con un potente disparo batió al arquero argentino.

A pesar de la derrota, el Arsenal mantendrá su liderato, como mínimo, una jornada más, mientras que el Aston Villa se coloca provisionalmente segundo, a tres de los 'Gunners'.

FUENTE: EFE