Mundial 2026: Precios de los boletos de Panamá para fase de grupos

Luego de conocer el grupo de la selección de Panamá la FIFA ya inició con la venta de los boletos para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección de Panamá se enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra en la fase de grupos, los dos primeros juegos serán en Toronto y el otro en New Jersey.

Panamá vs Ghana, Toronto

Los boletos van desde los 140 dólares a los 450 dólares, según el tipo de asiento.

Panamá vs Croacia, Toronto

Los boletos van desde los 180 dólares a los 500 dólares.

Panamá vs Inglaterra, New Jersey

Los boletos van desde los 220 dólares hasta los 620 dólares

Las entradas las puedes conseguir en la página oficial de la FIFA.