Aníbal Godoy confirmó que se retira después del Mundial 2026

El capitán de la selección de Panamá Anibal Godoy conversó con el programa La Birria, programa de Únicos sobre la actualidad de la selección U20, lo del grupo en el Mundial 2026 y sobre su futuro.

"Tienen buena camada, buen material humano y técnico, este equipo dará que hablar en la próxima ventana para el Mundial", señaló el capitán sobre el equipo que dirige Felipe Baloy.

Aníbal Godoy comentó sobre su grupo para el Mundial 2026 donde nuevamente enfrentarán a Inglaterra.

"Claro, no nos podemos quedar con lo que quedó, ningún partido se parece más que el otro, ahora somos una selección más madura".

"Ir a dos mundiales para mi es un título, esto es más que un trofeo, la ilusión que tiene un país de decir que han ido a dos Copas del Mundo".

Aníbal Godoy y su adiós de la selección de Panamá

"Ya ya no más, después del Mundial ya, hay que darle oportunidades a los demás", fue la respuesta del jugador panameño sobre su participación en la próxima Copa Oro.