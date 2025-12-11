Selección de Panamá se queda con el segundo lugar después de caer en penales en el UNCAF U19

La selección de Panamá dirigida por el DT Felipe Baloy igualó sin goles a Costa Rica en la Final del Torneo UNCAF U19 que se disputó en el COS Sports Plaza del territorio panameño, pero no pudo en los penales.

Con ritmo de ida y vuelta arrancaron las acciones, pero sin lograr abrir el marcador, con un Ángel James generando peligro por banda izquierda.

Los "ticos" tuvieron su reacción en el primer tiempo, pero el guardameta Alberto Ruiz.

Segundo tiempo de más acción entre la selección de Panamá y Costa Rica

El segundo tiempo inició y Costa Rica tuvo una clara, con Dax Palmer, que dejó rivales en el camino y disparó de pierna izquierda, pero terminó pegando en el poste.

Panamá metió presión con llegada sobre el final con Mijahir Jiménez y Moisés Richards con jugadas de peligro, pero bien en el fondo tapó Fabián Núñez.

A pesar de las llegadas claras, Panamá no pudo poner números en el marcador y terminaron sin goles.

Costa Rica gana en penales

El arquero Fabian Núñez se hizo grande ante los tiros de Ángel James y Moisés Richards para ganar el Campeonato UNCAF Sub-19.