Mundial Sub-20: Panamá cae ante Corea del Sur y se despide

La selección de Panamá Sub-20 cayó 2-1 ante Corea del Sur en partido correspondiente a la tercera jornada de la Copa Mundial Sub-20 , en el cierre del Grupo B en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Corea impuso dominio desde los primeros minutos, con su orden y buen manejo de la pelota, mientras que Panamá respondía rápidamente con Kairo Walters por banda izquierda, pero sin generar mayor peligro.

El país de Asia Central abrió el marcador sobre el minuto 24' después de una gran jugada colectiva, que terminó en anotación de Hyun-Min Kim, quien apareció en el área y definió de pierna derecha.

Los coreanos terminaron presionando en el cierre de la primera mitad, pero no lograron aumentar la ventaja en el marcador, a pesar de intentarlo en varias ocasiones.

Segundo tiempo de goles en duelo de Mundial Sub-20

El equipo panameño arrancó con una nueva cara los siguientes 45' minutos y sobre el 52' llegó la anotación con Kevin Walder, delantero de Plaza Amador, con asistencia desde banda izquierda de Kairo Walters.

El empate duró pocos minutos, porque al 58' en una jugada de tiro de esquina Shin-Min ha anotó tras un golpe de cabeza, en donde la defensa panameña tuvo una reacción fría.

Panamá llegó con ofensiva al 73' y la defensa de los rivales trató de despejar y la pelota golpea en una mano, pero después de la revisión el arbitro señaló que no para tiro penal.

Los dirigidos por el DT Jorge Dely Valdés no pudieron sobre el final y se despiden de la cita mundialista con 1 solo punto.