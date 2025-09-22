Mundial Sub-20: Sorpresas en la convocatoria de Panamá

Tras una larga preparación con campamentos incluidos, Jorge Dely Valdés, técnico de la Selección de Panamá Sub-20 , reveló la lista de 21 convocados para disputar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, con un total de 10 legionarios y 11 que juegan en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El onceno nacional debutará en la Copa Mundial Sub-20 – Chile 2025 el próximo 27 de septiembre frente a Paraguay, en su primer partido del grupo B, programado para jugarse desde las 8:00 p.m. hora local (6:00 pm en Panamá).

Sorpresas en la convocatoria de Panamá para la Copa Mundial Sub-20

Ryan Gómez: El extremo del Gremio firmó un contrato de préstamo con el conjunto brasileño, procedente del CAI en conjunto con el Bocas FC. Llegó al club hasta finales de junio de 2026.

Karlo Kuranyi: El hijo de Kevin Kurányi actualmente milita en el SGV Freiberg de la Regionalliga Südwest, una de las ligas regionales que conforman la cuarta división nacional de Alemania.

El delantero de 19 años disputó el Torneo Maurice Revello 2025.

Luis Villareal: El pivote del Veraguas United ha disputado dos encuentros con el onceno nacional, siendo ambos amistosos frente a Colombia como preparación para la cita mundialista.

Javier Arboleda: El lateral derecho de 19 años que pertenece al CAI, también ha disputado dos encuentros con el onceno nacional frente a Colombia.