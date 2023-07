 Nacho Quintana: Vamos a salir demostrar por qué estamos en el Mundial

Nacho Quintana está convencido que puede hacerle buen papel a sus rivales y demostrar por qué Panamá Femenina logró esa clasificación tras la vía de repechaje.

"Vamos a estar al frente de muchas referencias deportivas, pero que gran oportunidad que poderles competir y presentarles un plan, no solo que demuestre que Panamá está en su primer mundial, que no venimos en el papel de víctimas, nosotros nos quitaremos ese papel mañana, no vamos a salir así, le jugaremos de tú a tú a un equipo que está más arriba que nosotros en el ranking pero que tienen al igual 11 jugadoras y vamos a salir demostrar porque estamos aquí y que lo merecemos igual que ellas".

Para el director técnico de Panamá Femenina la herramienta clave de su equipo es esa alegría contagiosa que llevan con ellas a dónde van.

"Lo más peligroso del equipo es nuestra alegría, porque esa es nuestra cultura, es la cultura de Panamá, de ser alegres y personas muy responsables y trabajadores y muy pasionales".