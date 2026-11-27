La Selección de Panamá Femenina se enfrentará a Canadá por los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, con la oportunidad de asegurar su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El encuentro se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, Estados Unidos, a partir de la 1:00 p.m., hora de Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Panamá consiguió su boleto al Campeonato Concacaf W 2026 luego de finalizar en la primera posición del Grupo E de las eliminatorias, con 12 puntos, producto de cuatro victorias en igual cantidad de compromisos.

Por su parte, Canadá clasificó directamente al certamen por su posición en el ranking mundial de la FIFA.

¿Qué necesita Panamá para clasificar al Mundial Femenino 2027?

Una victoria ante Canadá le permitirá a Panamá avanzar a las semifinales del Campeonato Concacaf W 2026 y asegurar automáticamente su clasificación al Mundial de Brasil 2027.

En caso de perder, las Canaleras tendrán una segunda oportunidad el miércoles 2 de diciembre, cuando enfrenten al perdedor del compromiso entre México y Haití por un boleto al repechaje intercontinental.

Canadá vs. Panamá Femenina: Fecha, hora y estadio