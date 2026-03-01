Panamá Femenina y un entrenamiento histórico en el CAR de la FPF

El domingo 1 de marzo quedará marcado en la historia del fútbol panameño sobre todo para Panamá Femenina, tras ser la primera selección nacional que entrena en el CAR de la Federación Panameña de Fútbol ( FPF).
El último entreno para las dirigidas por Toña Is se realizó este domingo en las canchas de césped natural del Centro de Alto Rendimiento de la FPF.
CONVOCATORIA DE PANAMÁ FEMENINA vs SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
PORTERAS
- Farissa Córdoba / Umecit FC
- Sasha Fábrega / Tevi Coclé FC
- Isabella Morey / Georgia Southwestern (USA)
DEFENSAS
- Arlén Hernández / Santa Fe FC
- Rebeca Espinosa / Santa Fe FC
- Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)
- Carina Baltrip Reyes / Lazio (ITA)
- Hilary Jaén / UMass Lowell (USA)
- Mickeylis Gutiérrez / Santa Fe FC
- Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)
VOLANTES
- Deysiré Salazar / FC Chorrillo
- Ivis Ubarte / Inter Panama CF
- Karla Riley / U. De Chile (CHI)
- Alexis Pashales / West Virginia (USA)
- Carmen Montenegro / KFF Vllaznia (ALB)
- Schiandra González / Turbine Potsdam (GER)
DELANTERAS
- Katherin Parris
- Riley Tanner / Sydney FC (AUS)
- Shayaris Camarena / FC Chorrillo
- Ericka Araúz / Rayadas de Chiriquí
- Kenia Rangel / LD Alajuelense (CRC)
- Sherline King / Oklahoma State University (USA)
- Ana Quintero / University of South Florida (USA)