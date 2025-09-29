Panamá Sub-16: Leonardo Pinino hace llamado para Torneo UNCAF en Guatemala

La Selección de Panamá Sub-16 viajó este lunes 29 de septiembre rumbo a Guatemala para decir presente en el Torneo UNCAF Sub-16 FIFA Forward.

Bajo la dirección del entrenador Leonardo Pipino, un total de 20 jugadores viajaron a Ciudad de Guatemala para disputar el campeonato centroamericano, que se jugará del 1 al 8 de octubre.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El equipo panameño quedó ubicado en el grupo A junto al anfitrión Guatemala, Nicaragua y el invitado Cuba, mientras que en el grupo B quedaron las selecciones Sub-16 de Costa Rica, Honduras, El Salvador y Belice.

La Sub-16 tiene programado su debut este miércoles 1 de octubre frente a Nicaragua, en un encuentro a disputarse en el Centro Deportivo Ernesto Villa, a las 10:00 a.m.

Luego jugarán el viernes 3 de octubre frente a la Sub-16 de Cuba y cierran las acciones en la fase de grupos el domingo 5 de octubre ante Guatemala, en la misma sede.

La última fecha de partidos se jugará el miércoles 8 de octubre, con los ganadores de cada grupo disputando la gran final, desde las 1:00 p.m.

LISTA DE CONVOCADOS DE PANAMÁ SUB-20

PORTEROS

Sebastián Sotelo CD Plaza Amador

Miguel Ponce Academia Costa del Este

DEFENSAS

Cristian Ibarra CD Plaza Amador

Renso Reyes CA Independiente

Steven Domínguez Sporting SM

Johan Andrade Club Deportivo del Este

Anderson Ojo CD Universitario

Joseph Choy Academia Costa del Este

Elías Bustamante Academia Costa del Este

VOLANTES

Lucio Ceballos Sporting SM

Alfredo Maduro Academia Costa del Este

Jossimar Insturain Tauro FC

Oliver Pinzón CD Universitario

Joseph López San Francisco FC

Alexander Tull CA Independiente

Ian Centella Panamá City FC

Steven Arboleda Academia Costa del Este

DELANTEROS

Henry Bósquez Veraguas United

Thiago Chalmers CD Plaza Amador

Dylan Martínez Tauro FC

FUENTE: FPF