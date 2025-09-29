Panamá Sub-16: Leonardo Pinino hace llamado para Torneo UNCAF en Guatemala

La Selección de Panamá Sub-16 viajó este lunes 29 de septiembre rumbo a Guatemala para decir presente en el Torneo UNCAF Sub-16 FIFA Forward.
El equipo panameño quedó ubicado en el grupo A junto al anfitrión Guatemala, Nicaragua y el invitado Cuba, mientras que en el grupo B quedaron las selecciones Sub-16 de Costa Rica, Honduras, El Salvador y Belice.
La Sub-16 tiene programado su debut este miércoles 1 de octubre frente a Nicaragua, en un encuentro a disputarse en el Centro Deportivo Ernesto Villa, a las 10:00 a.m.
Luego jugarán el viernes 3 de octubre frente a la Sub-16 de Cuba y cierran las acciones en la fase de grupos el domingo 5 de octubre ante Guatemala, en la misma sede.
La última fecha de partidos se jugará el miércoles 8 de octubre, con los ganadores de cada grupo disputando la gran final, desde las 1:00 p.m.
LISTA DE CONVOCADOS DE PANAMÁ SUB-20
PORTEROS
Sebastián Sotelo CD Plaza Amador
Miguel Ponce Academia Costa del Este
DEFENSAS
Cristian Ibarra CD Plaza Amador
Renso Reyes CA Independiente
Steven Domínguez Sporting SM
Johan Andrade Club Deportivo del Este
Anderson Ojo CD Universitario
Joseph Choy Academia Costa del Este
Elías Bustamante Academia Costa del Este
VOLANTES
Lucio Ceballos Sporting SM
Alfredo Maduro Academia Costa del Este
Jossimar Insturain Tauro FC
Oliver Pinzón CD Universitario
Joseph López San Francisco FC
Alexander Tull CA Independiente
Ian Centella Panamá City FC
Steven Arboleda Academia Costa del Este
DELANTEROS
Henry Bósquez Veraguas United
Thiago Chalmers CD Plaza Amador
Dylan Martínez Tauro FC
