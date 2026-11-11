FÚTBOL Marea Roja -  11 de noviembre de 2026 - 09:01

Mundial Sub-17: Conoce el calendario de Panamá en Qatar

La Selección de Panamá Sub-17 debutará ante el anfitrión Qatar en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Mundial Sub-17: Conoce el calendario de Panamá en Qatar

Mundial Sub-17: Conoce el calendario de Panamá en Qatar

FOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-17 ya tiene a los 21 jugadores elegidos y a continuación conoceremos el calendario de partidos que tendrán en la Copa Mundial Sub-17, a realizarse del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar.

Los dirigidos por Felipe Baloy estarán liderados por la estrella del Veraguas United, Estevis López.

Calendario de Panamá en el Mundial Sub-17

Panamá debutará en la Copa Mundial Sub-17 – Catar 2026 el próximo 19 de noviembre frente a Catar, en su primer partido del grupo A, programado para jugarse desde las 6:30 de la tarde hora local (10:30 am en Panamá).

Luego jugarán el 22 de noviembre frente a Grecia en el Aspire Zone (Campo 9) a las 3:30 de la tarde hora local (7:30 am en Panamá) y cierran la ronda de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto, partido programado para las 5:30 hora local (9:30 am en Panamá) en el Aspire Zone (Campo 3).

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