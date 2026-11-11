Mundial Sub-17: Conoce el calendario de Panamá en Qatar

La Selección de Panamá Sub-17 ya tiene a los 21 jugadores elegidos y a continuación conoceremos el calendario de partidos que tendrán en la Copa Mundial Sub-17 , a realizarse del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar .

Los dirigidos por Felipe Baloy estarán liderados por la estrella del Veraguas United, Estevis López.

Calendario de Panamá en el Mundial Sub-17

Panamá debutará en la Copa Mundial Sub-17 – Catar 2026 el próximo 19 de noviembre frente a Catar, en su primer partido del grupo A, programado para jugarse desde las 6:30 de la tarde hora local (10:30 am en Panamá).

Luego jugarán el 22 de noviembre frente a Grecia en el Aspire Zone (Campo 9) a las 3:30 de la tarde hora local (7:30 am en Panamá) y cierran la ronda de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto, partido programado para las 5:30 hora local (9:30 am en Panamá) en el Aspire Zone (Campo 3).