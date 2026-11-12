Panamá Sub-17 llegó a Doha para la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar

La selección de Panamá Sub-17 se encuentra en Doha, donde disputará el Mundial de la categoría desde el próximo 19 de noviembre cuando enfrente al local Catar.

El plantel panameño dejó el campamento en Emiratos Árabes Unidos y luego de un viaja de unos 45 minutos llegó a Doha, Catar en horas del mediodía del jueves. A su llegada al aeropuerto internacional Hamad fueron recibidos por personal de la FIFA.

Los dirigidos por el técnico Felipe Baloy tomaron un bus que los trasladó al hotel de concentración donde los esperaba el Embajador de Panamá en Catar, Johnny Mayani, quien les deseó lo mejor en la cita mundialista.

PRIMER ENTRENAMIENTO DE PANAMÁ SUB-17

La primera sesión de entrenamiento en territorio mundialista está programado para el día jueves en horas de la noche y será el inicio de la cuenta regresiva para el debut el próximo 19 de noviembre frente a Catar por el grupo A, partido programado para jugarse desde las 6:30 de la tarde hora local (10:30 am en Panamá).

Luego jugarán el 22 de noviembre frente a Grecia en el Aspire Zone (Campo 9) a las 3:30 de la tarde hora local (7:30 am en Panamá) y cierran la ronda de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto, partido programado para las 5:30 hora local (9:30 am en Panamá) en el Aspire Zone (Campo 3).