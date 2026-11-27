El español Marc Márquez , campeón del mundo de MotoGP 2026, sentado en su taller del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, y con carteles en inglés, anunció este viernes su retirada de la competición.

Como hacen los grandes campeones, después de conseguir su octavo título mundial de MotoGP en Portimao (Portugal) y el décimo de su carrera deportiva, el piloto de Cervera (Lleida) ha decidido poner fin a su carrera deportiva, a pesar de haber renovado por dos temporadas más con el equipo oficial Ducati.

Márquez, al ser enfocado por las cámaras en su taller, lanzó un beso con su mano a las mismas y tomó una serie de carteles en inglés, mirando fijamente a la cámara.

Uno a uno comentó: "We'll talk later, but first..." (Hablaremos después, pero primero...), para continuar con un segundo en el que estaba escrito: "Thank you to everyone who's been part of this journey" (Gracias a todos por ser parte de este camino).

En el tercer cartel se podía leer "I hope you've enjoyed it as much as I have" (Espero que hayáis disfrutado mucho como lo he hecho yo), para cerrar con el siguiente: "This will be my last race in MotoGP" (Esta será mi última carrera en MotoGP) y concluyó sentenciando "We Made History" (Hemos hecho historia).

Aplaudido por todos los presentes y de una manera tan original, Marc Márquez disputará en Valencia su último gran premio como piloto en activo, en lo más alto de su carrera deportiva y rodeado por toda su familia, ha decidido anunciar su retirada de la competición.

FUENTE: EFE