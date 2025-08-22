Panamá Sub-17 revela convocados para amistosos en Venezuela

La Selección de Panamá Sub-17 ya tiene su convocatoria oficial para su viaje internacional a Venezuela en donde jugará tres partidos internacionales de preparación de cara a su participación en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.
Los encuentros se disputarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol en la Isla de Margarita, Venezuela, a donde Panamá estará volando este lunes por la mañana.
El primer encuentro será el miércoles 27 vs Honduras, mientras que los dos partidos ante Venezuela serán el viernes 29 y el domingo 31 de agosto.
Grupo J
Panamá Sub-17 quedó ubicada en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA, junto con las selecciones de Irlanda (5 noviembre), Paraguay (8 noviembre) y Uzbekistán (11 noviembre).
CONVOCATORIA DE PANAMÁ SUB-17 PARA EL VIAJE A VENEZUELA
PORTEROS
ADAMIR APARICIO CD PLAZA AMADOR
DAVID BONILLA PANAMA CITY FC
DEFENSAS
SHAYRON STEWART BOCAS FC
RENSO REYES CA INDEPENDIENTE
ANTHONY RAMOS CD PLAZA AMADOR
ABRAHAM SALINAS CD PLAZA AMADOR
JOSIMAR PALACIOS SPORTING SM
STEPHEN DOMÍNGUEZ SPORTING SM
VOLANTES
GERSON GORDÓN BOCAS FC
JEAN CASTILLO CA INDEPENDIENTE
HÉCTOR GUERRA CA INDEPENDIENTE
JOSSIMAR INSTURAIN TAURO FC
EDGARDO TOVARES CD PLAZA AMADOR
MOISÉS RICHARDS SPORTING SM
PABLO ARANDA SPORTING SM
ISAAC DELGADO SPORTING SM
EDUARDO CEDEÑO TAURO FC
DELANTEROS
JORDAN ROBLES ALIANZA FC
JASSIT GUTIÉRREZ SPORTING SM
MIKEL PRADO TAURO FC
FUENTE: FEPAFUT