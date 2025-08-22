MAREA ROJA Marea Roja -  22 de agosto de 2025 - 18:46

Panamá Sub-17 revela convocados para amistosos en Venezuela

Leonardo Pipino y sus elegidos de Panamá Sub-17 para viajar a Venezuela a disputar duelos amistosos.

FOTO: FEPAFUT

La Selección de Panamá Sub-17 ya tiene su convocatoria oficial para su viaje internacional a Venezuela en donde jugará tres partidos internacionales de preparación de cara a su participación en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

El entrenador Leonardo Pipino entregó la lista de 20 convocados con los cuales Panamá enfrentará a Honduras, en una oportunidad, y a Venezuela, en dos.

Los encuentros se disputarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol en la Isla de Margarita, Venezuela, a donde Panamá estará volando este lunes por la mañana.

El primer encuentro será el miércoles 27 vs Honduras, mientras que los dos partidos ante Venezuela serán el viernes 29 y el domingo 31 de agosto.

Grupo J

Panamá Sub-17 quedó ubicada en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA, junto con las selecciones de Irlanda (5 noviembre), Paraguay (8 noviembre) y Uzbekistán (11 noviembre).

CONVOCATORIA DE PANAMÁ SUB-17 PARA EL VIAJE A VENEZUELA

PORTEROS

ADAMIR APARICIO CD PLAZA AMADOR

DAVID BONILLA PANAMA CITY FC

DEFENSAS

SHAYRON STEWART BOCAS FC

RENSO REYES CA INDEPENDIENTE

ANTHONY RAMOS CD PLAZA AMADOR

ABRAHAM SALINAS CD PLAZA AMADOR

JOSIMAR PALACIOS SPORTING SM

STEPHEN DOMÍNGUEZ SPORTING SM

VOLANTES

GERSON GORDÓN BOCAS FC

JEAN CASTILLO CA INDEPENDIENTE

HÉCTOR GUERRA CA INDEPENDIENTE

JOSSIMAR INSTURAIN TAURO FC

EDGARDO TOVARES CD PLAZA AMADOR

MOISÉS RICHARDS SPORTING SM

PABLO ARANDA SPORTING SM

ISAAC DELGADO SPORTING SM

EDUARDO CEDEÑO TAURO FC

DELANTEROS

JORDAN ROBLES ALIANZA FC

JASSIT GUTIÉRREZ SPORTING SM

MIKEL PRADO TAURO FC

FUENTE: FEPAFUT

