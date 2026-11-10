Panamá vs Curazao: FPF anuncia Sold Out para el partido de Liga de Naciones Concacaf

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció en sus redes sociales el Sold Out para el partido del domingo 15 de noviembre entre la selección de Panamá ante Curazao en el estadio Rommel Fernández por la vuelta de cuartos de final de Liga de Naciones Concacaf.

La FPF anteriormente anunciaba que un porcentaje de esta venta se enviará para el apoyo de las personas afectadas con el pasado terremoto del 9 de octubre.

Agotadas las entradas para el Panamá vs Curazao

La selección de Panamá volverá al estadio Rommel Fernández después de su último partido a inicios de junio en la despedida para el Mundial 2026 con casa llena también e iniciarán un nuevo proceso con el mismo apoyo y garra.

El partido iniciará a las 6:00 pm hora panameña y lo podrá sintonizar por RPC, el canal de YouTube de Deportes RPC y Medcom GO.