Panamá vs Curazao: siete claves de un pulso entre experiencia y crecimiento regional

Panamá y Curazao, ocho claves de un pulso entre experiencia y crecimiento regional

La selección de Panamá y Curazao se enfrentarán, en un duelo de ida y vuelta, por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 en una eliminatoria que mide a dos representaciones nacionales con trayectorias diferentes pero con un denominador común: su participación en el Mundial de 2026.

Estas son las claves para conocer más de esta serie entre panameños y curazaleños:

1. Dos caminos hacia los cuartos de final

Panamá obtuvo su clasificación directa por su posición en el escalafón de la Concacaf, en el que ocupó el cuarto puesto entre los equipos preclasificados. Curazao, en cambio, consiguió su boleto en la cancha al terminar como líder del grupo A, con tres victorias y un empate.

La diferencia refleja dos realidades: la continuidad competitiva de Panamá y el crecimiento reciente de una selección caribeña que ha ganado protagonismo regional.

2. El impulso de una histórica clasificación mundialista

Curazao consiguió en 2026 su primera participación en una Copa del Mundo. Dirigido por el experimentado neerlandés Dick Advocaat, el conjunto caribeño ha consolidado una generación de futbolistas con formación europea y recorrido en distintas ligas del continente.

Para Panamá fue su segundo Mundial y ambas selecciones tuvieron resultados diferentes en la fase de grupos: los panameños perdieron sus tres encuentros, mientras Curazao consiguió un empate y sufrió dos derrotas.

3. Una ofensiva que ha ganado protagonismo

Curazao terminó la fase de grupos de la Liga de Naciones con 12 goles a favor y 5 en contra.

Su actuación más llamativa fue la remontada por 4-3 ante Costa Rica después de estar tres goles abajo, además de golear 6-1 a Nicaragua y vencer 1-0 a Trinidad y Tobago, antes de empatar 1-1 en la visita a este último rival.

4. El sello europeo de Curazao

La convocatoria de Advocaat incluye futbolistas como Tahith Chong, del Sheffield United; Armando Obispo, del PSV Eindhoven; Livano Comenencia, del FC Zúrich, y Nigel Thomas, del ADO Den Haag.

La presencia de jugadores formados en Países Bajos y otros mercados europeos ha contribuido a elevar el nivel técnico de la selección. Su combinación de velocidad, movilidad y experiencia internacional constituye uno de los rasgos más visibles de su evolución.

5. Panamá apuesta por experiencia y renovación

Thomas Christiansen convocó a 25 futbolistas, de los cuales 23 militan en clubes extranjeros. La nómina combina referentes como Adalberto Carrasquilla, del Pumas mexicano; Michael Amir Murillo, del Besiktas turco; Ismael Díaz, del Club León, y José Fajardo, de la Universidad Católica ecuatoriana, con jóvenes como Kadir Barría y Josué Vergara.

La internacionalización de la plantilla panameña refleja la consolidación de un proceso que busca mantener su competitividad e incorporar nuevas generaciones.

6. Los antecedentes favorecen a Panamá

En los siete enfrentamientos históricos registrados entre ambas selecciones, Panamá suma 2 victorias, Curazao una y se contabilizan 4 empates, con 11 goles panameños y 12 caribeños.

Los tres partidos más recientes, todos bajo la dirección de Christiansen, favorecen a los centroamericanos, con dos triunfos y una igualdad. El último antecedente se produjo el 13 de octubre de 2023, cuando Panamá ganó 2-1 en Willemstad por la Liga de Naciones. Antes había superado a Curazao en la eliminatoria mundialista de 2022 con un global de 2-1.

7. Un boleto con doble recompensa

La serie no solo determinará a uno de los cuatro semifinalistas de la Liga de Naciones.

El ganador avanzará al 'Final Four' del torneo regional, programado del 25 al 28 de marzo de 2027 en Los Ángeles y en donde Panamá es el actual subcampeón, y obtendrá la clasificación directa a la Copa Oro de ese año. El perdedor tendrá que disputar las preliminares del torneo continental.

FUENTE: EFE