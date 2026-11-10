Michael Amir Murillo se reporta con la selección de Panamá

El lateral derecho del Besiktas Michael Amir Murillo llegó a las 8:00 pm de este lunes al Aeropuerto Internacional de Tocumen para unirse a la concentración de la selección de Panamá de cara los duelos de Liga de Naciones Concacaf contra Curazao en cuartos de final.
Amir Murillo quiere dar felicidad al país
El jugador panameño se refirió también a la importancia de clasificar al Final Four pero hacerlo por todas las personas que están sufriendo por el terremoto del pasado 9 de octubre.
"Esperemos darle la alegría a nuestra gente por los momentos que estamos pasando con el terremoto y esperemos darle esa alegría a nuestro país y que nos apoyen".
Panamá jugará el 12 y 15 de noviembre en cuartos de final de Liga de Naciones Concacaf.