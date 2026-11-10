Michael Amir Murillo se reporta con la selección de Panamá FOTO: FPF

El lateral derecho del Besiktas Michael Amir Murillo llegó a las 8:00 pm de este lunes al Aeropuerto Internacional de Tocumen para unirse a la concentración de la selección de Panamá de cara los duelos de Liga de Naciones Concacaf contra Curazao en cuartos de final.

"Sabemos lo difícil que es Curazao y la calidad que tienen, esperemos que se den los resultados y clasificar al Final Four", dijo Amir Murillo a la prensa que lo recibió en el Aeropuerto.

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Amir Murillo quiere dar felicidad al país

El jugador panameño se refirió también a la importancia de clasificar al Final Four pero hacerlo por todas las personas que están sufriendo por el terremoto del pasado 9 de octubre.

"Esperemos darle la alegría a nuestra gente por los momentos que estamos pasando con el terremoto y esperemos darle esa alegría a nuestro país y que nos apoyen".

Panamá jugará el 12 y 15 de noviembre en cuartos de final de Liga de Naciones Concacaf.