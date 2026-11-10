BÉISBOL Béisbol -  10 de noviembre de 2026 - 10:29

Leonardo Bernal conecta Grand Slam en el triunfo de las Estrellas Orientales

Leonardo Bernal sigue destacando en el béisbol de República Dominicana al conectar Grand Slam con las Estrellas Orientales.

Leonardo Bernal conecta Grand Slam en el triunfo de las Estrellas Orientales
Leonardo Bernal conecta Grand Slam en el triunfo de las Estrellas Orientales
Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

El receptor panameño Leonardo Bernal fue la figura en la ofensiva de las Estrellas Orientales al conectar Grand Slam en la victoria 6-3 ante los Gigantes del Cibao en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana.

Leo Bernal conectó un cuadrangular con bases llenas en la primera entrada en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

Gran temporada de Leonardo Bernal

El panameño se fue de 4-1 con un cuadrangular y 4 empujadas, siendo el MVP del juego. Con este home run ya suma 4 y 12 carreras remolcadas den la temporada del béisbol invernal dominicano.

Josh Lester amplió la ventaja con un cuadrangular de dos carreras en el cuarto episodio para la pizarra 6-0, pero los Gigantes del Cibao intentaron reaccionar con dos carreras empujadas de Ozuna y Jiménez y Noelvi Marte conectó cuadrangular solitario para el 6-3.

Las Estrellas Orientales tenían una mala racha con tres partidos perdidos y suman 8 victorias y 10 derrotas.

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