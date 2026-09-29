Selección de Panamá: Posible XI para enfrentar a Nueva Zelanda

La Selección de Panamá ya se encuentra en Japón para medirse a Nueva Zelanda en otro duelo de la Gira Asiática, luego de empatar 1-1 contra India el pasado 25 de septiembre, donde debutaron 5 futbolistas canaleros: Marcos de León, Joseph Jones, Jair Modelo, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez.
Para este choque contra Nueva Zelanda, se espera que el técnico hispano danés de 53 años salga con un once inicial conformado por jugadores de experiencia.
Posible XI de la Selección de Panamá vs Nueva Zelanda
Orlando Mosquera, Joseph Jones, Jiovany Ramos, César Blackman, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, Azarías Londoño, José Luis Rodríguez y José Fajardo.
Fecha, hora y dónde ver en vivo Selección de Panamá vs Nueva Zelanda
- Fecha: Jueves, 1 de octubre de 2026
- Hora: 1:00 a.m.
- Lugar: Estadio Internacional de Yokohama
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Deportes y el YouTube de RPC Deportes