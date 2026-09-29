Selección de Panamá: Posible XI para enfrentar a Nueva Zelanda FOTO: FPF

La Selección de Panamá ya se encuentra en Japón para medirse a Nueva Zelanda en otro duelo de la Gira Asiática, luego de empatar 1-1 contra India el pasado 25 de septiembre, donde debutaron 5 futbolistas canaleros: Marcos de León, Joseph Jones, Jair Modelo, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez.

Los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán demostrar otra cara en la Copa Kirin 2026, que reúne selecciones como: Japón, Ecuador, Panamá y Nueva Zelanda.

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