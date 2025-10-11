MAREA ROJA Marea Roja -  11 de octubre de 2025 - 15:06

Selección de Panamá: Así fue el golazo de José Fajardo con participación de Thomas Christiansen

José Fajardo anotó su gol 16 con la Selección de Panamá en su partido 60, para darle un triunfo histórico a los panameños ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán.

Samid Botello Jr.

Una jugada con cierta duda por la posición de Michael Amir Murillo, pero que desde el VAR dieron por bueno y con este tanto, permitió que Panamá llegara a cinco puntos en su grupo de las Eliminatorias CONCACAF en su ronda final.

Ahora Panamá recibe este martes a Surinam, con quien igualaron sin goles en la primera fecha y que vienen de rescatar un punto ante Guatemala.

Paso a paso del gol de José Fajardo

La jugada inició un despeja de la defensa salvadoreña en dirección a la línea técnica donde estaba Thomas Christiansen que controló con su pierna izquierda, el balón quedó cerca de la banda para Cristian Martínez que cobró el saque de banda hacia Fidel Escobar en campo propio, este tocó hacia su izquierda para Andrés Andrade que se la devolvió al hombre del Saprissa. Escobar se la da a Jiovany Ramos que mete un pase a media altura para Édgar Yoel Bárcenas que controló en la frontera del área, aguantó para el pique de Michael Amir Murillo que de primera metió un centro para José Fajardo que nada más tuvo que empujar el balón a puerta vacía.

Así fue el gol de José Fajardo para la Selección de Panamá ante El Salvador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1976837615434305799&partner=&hide_thread=false

