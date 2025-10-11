Mundial Sub-20: Néiser Villarreal le marca un "Hat Trick" a España y Colombia está en semis

Colombia apostó por su estrella del Sudamericano Sub-20 y el delantero no defraudó. Néiser Villarreal apareció en los momentos clave y, con una tripleta, condujo a los cafeteros a vencer 3-2 a España este sábado en Talca, por los cuartos del Mundial Sub-20 , asegurando el ansiado pase a semifinales.

Villarreal, de 20 años, jugador del bogotano Millonarios y seguido por varios clubes europeos, apareció en el momento justo. Su anotación a los 38 minutos abrió el marcador, firmando su tercer tanto en el Mundial Sub-20, para desatar la euforia de los cafeteros en Talca (245 km al sur de Santiago).

La jugada de gol se gestó a puro toque y gambeta por izquierda: Óscar Perea filtró a Jordan Barrera, quien ganó la línea de fondo y envió un centro atrás. Villarreal apareció en el corazón del área y tirándose empujó el balón al fondo de la red.

La cuarta diana de Villarreal en la cita de Chile 2025 llegó a los 64 minutos. Un balón filtrado por Jhon Rentería permitió al delantero aprovechar su velocidad y definir sin complicaciones ante el arquero Fran González.

El tanto de la figura emergente llegó en un momento clave para Colombia, después de soportar dos goles en apenas tres minutos, a los 56' y 59', de Rayane Belaid y Jan Virgili, que pusieron a los cafeteros contra las cuerdas.

"Estuvimos siempre creyendo, mantuvimos la calma y eso es lo que nos lleva a sacar el partido adelante. Fuimos valientes, España nos superó en muchas versiones del juego y, cuando las cosas ardían, fuimos al frente y lo ganamos", destacó el seleccionador colombiano, César Torres.

Una Colombia "por siete partidos"

Los europeos se habían puesto arriba en el marcador y parecían dominar el partido, pero Villarreal, que en breve se unirá al Cruzeiro de Belo Horizonte, le devolvió a Colombia la esperanza haciendo gala de su velocidad y buen tino para definir.

El quinto tanto del ariete colombiano en el Mundial, el tercero ante los españoles, a los 89', llegó tras superar a Izan Merino en un duelo individual, quedando solo frente al arco y definiendo con precisión.

"Venimos por siete partidos y ya llevamos cinco", dijo un eufórico Ney, como se autodenomina, al finalizar el partido. "No hemos hecho historia, la historia la haremos cuando nos llevemos la Copa a Colombia", agregó la figura del partido.

La mala noticia para los cafeteros es que se quedarán sin su estrella para las semifinales tras ver una nueva tarjeta amarilla ante España, lo que completa su acumulación y le impedirá estar en el próximo partido del Mundial Sub-20.

Ambos combinados se enfrentaron con esquemas de 4-3-3, proponiendo un partido abierto y ofensivo. España buscó dominar desde la posesión y la profundidad, mientras que Colombia apostó por las transiciones rápidas para aprovechar la velocidad y el desequilibrio de sus atacantes.

Los cafeteros buscarán el boleto a su primera final de la Copa del Mundo de la categoría el miércoles en Santiago frente al ganador del cruce de cuartos entre Argentina y México, previsto para este sábado a las 23H00 GMT en la capital chilena.

FUENTE: AFP