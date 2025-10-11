Selección de Panamá vs Surinam: Fecha, hora y dónde ver en eliminatorias Concacaf

La selección de Panamá regresa al estadio Rommel Fernández para recibir a Surinam en la jornada 4 de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 por el liderato del Grupo A.

El equipo de Thomas Christiansen llega después de vencer 1-0 a El Salvador por primera vez en su historia en el Cuscatlán, mientras que Surinam empató 1-1 ante Guatemala, resultados que los dejan empate con 5 puntos y misma diferencia de goles.

Surinam llega líder por un gol a favor pero tendrá que visitar a la Marea Roja que está lista para llenar el Rommel Fernández.

La posible baja para el cuadro panameño podría ser la de José Córdoba que sufrió una lesión al minuto 9' en el partido ante El Salvador y la buena noticia es el regreso el capitán Aníbal Godoy que estaba suspendido por acumulación de tarjetas.

La última vez que se enfrentaron fue el pasado mes de septiembre en el empate sin goles en Paramaribo.

Fecha, hora y dónde ver en VIVO, Selección de Panamá vs Surinam