Selección de Panamá vs Surinam: Posible alineación para la J4 de Eliminatorias CONCACAF

La Selección de Panamá no solo logró un triunfo histórico ante El Salvador, sino que igualó en puntos a Surinam en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

Mientras los de Thomas Christiansen ganaban, los de Surinam unas horas antes habían igualado a un gol ante Guatemala.

