Selección de Panamá vs Surinam: Posible alineación para la J4 de Eliminatorias CONCACAF

La Selección de Panamá no solo logró un triunfo histórico ante El Salvador, sino que igualó en puntos a Surinam en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.
Ahora en el Estadio Rommel Fernández se vuelven a ver las caras luego que en la primera fecha igualaran sin goles en Paramaribo.
Posible alineación de la Selección de Panamá vs Surinam
- Orlando Mosquera
- Michael Amir Murillo
- Jiovany Ramos
- Fidel Escobar
- Andrés Andrade
- Jorge Gutiérrez
- Adalberto Carrasquilla
- Cristian Martínez
- Azarías Londoño
- José Luis Rodríguez
- José Fajardo