MAREA ROJA Marea Roja -  11 de octubre de 2025 - 18:19

Selección de Panamá vs Surinam: Posible alineación para la J4 de Eliminatorias CONCACAF

La Selección de Panamá no solo logró un triunfo histórico ante El Salvador, sino que igualó en puntos a Surinam en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

Selección de Panamá vs Surinam: Posible alineación para la J4 de Eliminatorias CONCACAF

Selección de Panamá vs Surinam: Posible alineación para la J4 de Eliminatorias CONCACAF

La Selección de Panamá no solo logró un triunfo histórico ante El Salvador, sino que igualó en puntos a Surinam en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

Mientras los de Thomas Christiansen ganaban, los de Surinam unas horas antes habían igualado a un gol ante Guatemala.

Ahora en el Estadio Rommel Fernández se vuelven a ver las caras luego que en la primera fecha igualaran sin goles en Paramaribo.

Posible alineación de la Selección de Panamá vs Surinam

  • Orlando Mosquera
  • Michael Amir Murillo
  • Jiovany Ramos
  • Fidel Escobar
  • Andrés Andrade
  • Jorge Gutiérrez
  • Adalberto Carrasquilla
  • Cristian Martínez
  • Azarías Londoño
  • José Luis Rodríguez
  • José Fajardo
En esta nota:
Seguir leyendo

El emotivo gesto de Tomás Rodríguez con Nicolás Muñoz tras El Salvador vs Panamá

Selección de Panamá vs Surinam: Fecha, hora y dónde ver en eliminatorias Concacaf

Selección de Panamá: Reacción de la prensa tras victoria histórica en el Cuscatlán

Recomendadas

Últimas noticias