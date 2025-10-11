LPF: Alianza remonta al Tauro FC en partido polémico por un "gol fantasma"

LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  11 de octubre de 2025 - 19:24

LPF: Alianza remonta al Tauro FC en partido marcado por un "gol fantasma"

El Alianza FC se llevó los tres puntos en la jornada 11 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) luego de remontar para ganar al Tauro FC por un 2-1 en el Complejo Deportivo de Los Andes.

Luego de un primer tiempo con algunas ocasiones claras de gol, generadas por juego y por errores en la defensa, en la segunda parte llegaron los goles.

Los de Pedregal tomaron la ventaja gracias a un gol a balón parado donde "Clikiti" Quintero mandó un centro al área para la aparición de Rudy Yearwood que de cabeza mandó el balón al fondo del segundo palo del arco "perico".

Pero rápidamente los de Jair Palacios igualaron las acciones luego que desde un saque de banda de Adolfo Machado, llegó el gol luego que la defensa no lograra despejar y el balón quedó suelto para Reyniel Perdomo que de chilena empató el partido.

La polémica llegó a los 68 minutos cuando un disparo de Rodolfo Rodríguez se coló a Jean Ambuila. Los jugadores del Tauro celebraban, pero el árbitro Morón decretó tiro de esquina.

Sobre el final del partido apareció Alvin Mendoza para empujar un baló dentro del área y anotar el gol de la victoria.

