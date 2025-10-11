El emotivo gesto de Tomás Rodríguez con Nicolás Muñoz tras El Salvador vs Panamá

La Selección de Panamá tuvo una noche histórica donde logró ganar por primera vez en El Salvador en Eliminatorias, pero además de eso, Tomás Rodríguez quien no sumó minutos, tuvo un gran gesto con el ex jugador Nicolás Muñoz, figura histórica en el balompié centroamericano.
Durante su estancia en el país centroamericano, los aficionados mostraron su cariño y respeto con "Yuyu", buscando inclusive tomarse una selfie con él.
Panamá logró llegar a cinco puntos con su triunfo y ahora recibirá el próximo martes 14 de octubre a Surinam, que viene de rescatar un empate sobre la hora como local ante Guatemala.
Tomás Rodríguez tuvo su paso por el Sporting San Miguelito (antes de su primera salida al extranjero), mismo club donde se retiró Muñoz.