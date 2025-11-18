La Selección de Brasil igualó con Túnez en partido amistoso

La selección de Brasi l , a siete meses del Mundial, dio este martes un paso atrás y cedió un tibio empate a uno ante Túnez , en un partido amistoso disputado en Lille (Francia) que solo maquilló para la Canarinha Estêvão desde el punto de penalti.

Lucas Paquetá pudo consumar la remontada de la selección de Carlo Ancelotti en la recta final, pero lanzó un penalti fabricado por Vitor Roque por encima del larguero.

El empate, sumado al mal juego y la poca chispa de algunas de sus estrellas, como Vinícius Júnior, eclipsó las buenas sensaciones que dejó la victoria lograda el sábado en Londres sobre Senegal (2-0).

Luces y sombras para una selección brasileña que no termina de engrasar la maquinaria a los mandos de 'Carletto'. Ocho partidos con el exentrenador del Real Madrid y un balance de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Túnez, liderada por el lateral Abdi y el mediapunta Hannibal, demostró que será un rival duro de roer en el Mundial de 2026.

Brasil salió relajada en Lille. La lluvia y el frío no animaban al espectáculo. El problema para los de Ancelotti fue que enfrente había un equipo que jugaba como en casa, aupado por la afición, y que puso más ganas.

El lateral del Niza Abdi encontró a su mejor socio en Hannibal para las arrancadas al contragolpe y a su rematador en Mastouri, que solo apareció para batir a Bento en el minuto 23.

El penal que rescató el empate de la selección de Brasil

Brasil tuvo la suerte de encontrarse con un penalti fortuito a cinco minutos del descanso. Falta lateral al corazón del área, pelota dividida entre Militão y Bronn, y el zaguero despejó sin querer con una mano.

Penalti de los que se pitan hoy desde el VAR. Estêvão, lleno de personalidad, agarró el balón y chutó fuerte para empatar el encuentro.

