España se clasifica al Mundial 2026 tras empatar ante Turquía

La selección de España de fútbol disputará en Canadá-Estados Unidos-México 2026 su decimotercer Mundial consecutivo después de empatar 2-2 con la de Turquía en el estadio La Cartuja de Sevilla en la última jornada de la fase previa.

El conjunto de Luis de la Fuente, que acaba como líder del grupo E empatada a puntos (15) con los turcos, llega a la cita universal como vigente campeona de Europa y subcampeona de la Liga de Naciones, como una de las selecciones más en forma y que mejor fútbol práctica, por lo que parte en el grupo de aspirantes a luchar por la corona.

España clasifica al Mundial 2026

España no falla a una cita mundialista desde la edición de Alemania Federal de 1974 y, en total, antes del torneo del próximo año, ha jugado 16 fases finales. También se perdió, por distintas razones, las de Uruguay-30, Francia-38, Suiza-50, Suecia-58 y México-70.

En su palmarés, España cuenta el título mundial conseguido en Sudáfrica 2010 al ganar la final a Países Bajos (1-0) con el histórico gol de Andrés Iniesta en la prórroga; cuatro Eurocopas (1964, 2008, 2012 y 2024), el Mundial sub-20 de Nigeria 1999 y los títulos olímpicos en Barcelona 1992 y París 2024.