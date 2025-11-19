Selección de Panamá: Clubes de los panameños reaccionan a clasificación al Mundial 2026

Los clubes de Michael Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla, entre otros, destacaron a los jugadores de la Selección de Panamá tras haber clasificado al mundial.
PANAMÁ MUNDIALISTA— Club León (@clubleonfc) November 19, 2025
Ismael Díaz de León y @fepafut estarán presentes en la Copa del Mundo 2026.
¡Muchas felicidades, canaleros!#FierasInternacionales pic.twitter.com/cUNUfVcRPX
¡EL PUMA VA AL MUNDIAL!— FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 19, 2025
Nuestro jugador José Luis Rodríguez clasifica a la Copa del Mundo 2026 con Panamá.
Orgullo total para la frontera y para nuestra institución.
Más información:https://t.co/Bki7hzxEPC
Felicitamos a nuestros elegidos José Fajardo y Azarías Londoño por su clasifacion al mundial con su selección https://t.co/5cDnM8N0hx— U. Católica Ecuador (@UCatolicaEC) November 19, 2025
¡Sueño cumplido para Edward Cedeño, Panamá ya está en el Mundial!— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) November 19, 2025
¡Enhorabuena, Cede! @fepafut @fifaworldcup_es