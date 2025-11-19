MAREA ROJA Marea Roja -  19 de noviembre de 2025 - 10:55

Selección de Panamá: Clubes de los panameños reaccionan a clasificación al Mundial 2026

Los clubes de Michael Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla, entre otros, destacaron a sus jugadores panameños tras haber clasificado al mundial

Selección de Panamá: Clubes de los panameños reaccionan a clasificación al Mundial 2026

Selección de Panamá: Clubes de los panameños reaccionan a clasificación al Mundial 2026

Los clubes de Michael Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla, entre otros, destacaron a los jugadores de la Selección de Panamá tras haber clasificado al mundial.

Clubes de panameños reaccionan a clasificación de la Selección de Panamá al Mundial 2026

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de PumasMX (@pumasmx)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OM_Espanol/status/1990977980487889079?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlfayhaSC_en/status/1991095671227834540?s=20&partner=&hide_thread=false
Captura
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de LASK (@laskofficial)

Captura
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MazatlanFC/status/1990978725328859564?s=20&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubleonfc/status/1990979651628404983?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fcjuarezoficial/status/1990987071125627201?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UCatolicaEC/status/1991000752542585027?s=20&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UDLP_Oficial/status/1991071275502952453?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Rubén Blades a la Selección de Panamá: "Jueguen con calma y optimismo"

Guatemala vs Selección de Panamá: ¿Quién será el árbitro?

¿Cuándo será el Sorteo al Mundial 2026 donde participará Panamá?

Recomendadas

Últimas noticias