Selección de Panamá: Convocados de Thomas Christiansen para doble fecha de octubre

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) reveló a través de sus redes sociales la convocatoria de la selección de Panamá del DT Thomas Christiansen para la doble fecha de eliminatorias mundialistas del presente mes de octubre.

El seleccionador hispano-danés de 52 años de edad sorprendió con novedades y salidas de jugadores habituales en anteriores listados en eliminatorias mundialistas.

Omar Browne, jugador de Estudiantes de Mérida de la Liga Primera División de Venezuela es uno de los destacados nuevos nombres entre los 24 convocados y en ausencias la de César Yanis.

Convocatoria de la selección de Panamá:

Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio, Michael Amir Murillo, César Blackman, Andrés Andrade, Jiovany Ramos, Fidel Escobar, José Córdoba, Jorge Gutiérrez, Eric Davis, Edward Cedeño, José Murillo, Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Ismael Díaz, Azarías Londoño, Omar Browne, José Fajardo, Cecilio Waterman, Tomás Rodríguez.

"La Roja" enfrentará compromisos ante El Salvador, de visita el 10 de octubre y luego reciben en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a Surinam el 14 del también presente mes.