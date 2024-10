Selección de Panamá: "Creo que todos estamos preparados para ser titulares", Aníbal Godoy

Preparado para aportar a la selección de Panamá

"Creo que todos estamos preparados para ser titulares aquí, yo siempre vengo a aportar desde donde fuera, creo que si me toca aportar entrando de cambio o desde la banca, aportaré siempre, siempre he crecido como un jugador de grupo, un jugador que trabaja para el equipo, para mi no hay problema en eso", mencionó Godoy.

"Por eso somos 23 jugadores, creo que una selección todos estamos preparados para jugar de titular, entonces creo que por ahí el jugador que siempre esté bien va a jugar y así es el fútbol, la competencia es sana y uno tiene que tratar de seguir trabajando para cuando te llegue la oportunidad estar preparado", señaló el jugador de 34 años de edad.

Aníbal Godoy, esperará su oportunidad en duelo ante Canadá de este martes, choque que podrás sintonizar a través de la señal de RPC desde las 6:30 P.M. hora de la ciudad de Panamá.