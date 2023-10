Selección de Panamá: El aprendizaje de José Córdoba junto a Escobar y Andrade

Zona defensiva junto a Escobar y Andrade

"Me siento muy bien con mis compañeros, me han dado la bienvenida que me esperaba, me siento cómodo, estoy tratando de aprender de ellos lo más posible, también vengo haciendo buen trabajo", dijo Córdoba sobre sus compañeros en la zona defensiva. Añadió: "Puedo jugar por izquierda o por el centro, me siento muy bien jugando por el centro y puedo aportar al equipo de esa manera".

Precauciones

Córdoba apuntó que deben terminar el partido concentrados para no darle oportunidad a la ofensiva de Guatemala

Copa América

El central del Levski Sofia indicó que sería lindo jugar ante selecciones de gran nivel a su corta edad.