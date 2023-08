Selección de Panamá: "Es una alegría muy grande ser convocado", Jan Vargas

Vargas añadió que está enfocando en trabajar, demostrar, para ser uno de los seleccionados para disputar el amistoso ante Bolivia.

"Es una alegría muy grande ser convocado, representar a nuestro país", añadió el central del Tauro FC.

El capitán del Tauro FC comentó que no habría problemas en cuanto a que si el club daba prioridad a sus competencias para no prestar a los jugadores e indicó que conoce bien a "Pipe" (Felipe Baloy) y que no habría problemas para representar al país.