Selección de Panamá Marea Roja -  28 de agosto de 2025 - 11:17

Selección de Panamá: Everardo Rose, la gran novedad para las Eliminatorias CONCACAF

El atacante panameño Everardo Rose fue la gran sorpresa en la convocatoria de la Selección de Panamá dirigida por Thomas Christiansen.

Selección de Panamá: Everardo Rose

Selección de Panamá: Everardo Rose, la gran novedad para las Eliminatorias CONCACAF 

FOTO: SAMID BOTELLO

El entrenador Thomas Christiansen hizo oficial la lista de convocados de la Selección de Panamá para encarar las Eliminatorias CONCACAF en el mes de septiembre y el nombre de Everardo Rose, fue la gran sorpresa en el listado.

Rose viene de marcar el gol del triunfo en el minuto 40' ante el Alianza FC de El Salvador, enviando el balón al fondo de la red desde el centro del área. Fue su cuarto gol en la Copa Centroamericana 2025, además de registrar dos asistencias en el torneo.

El delantero de 26 años también suma dos goles en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO), con el CD Plaza Amador, que avanzó invicto a los cuartos de final.

Próximos partidos de la Selección de Panamá

Jueves 4 de septiembre de 2025

Surinam vs Panamá

Lunes 8 de septiembre de 2025

Panamá vs Guatemala

Viernes 10 de octubre de 2025

El Salvador vs Panamá

Martes 14 de octubre de 2025

Panamá vs Surinam

Jueves 13 de noviembre de 2025

Guatemala vs Panamá

Martes 18 de noviembre de 2025

Panamá vs El Salvador

En esta nota:
Seguir leyendo

Everardo Rose y la Selección de Panamá: "El que se ponga esa camiseta quiere dar lo mejor de sí"

Posible convocatoria de la selección de Panamá de Thomas Christiansen

Selección de Panamá: ¿Thomas Christiansen confirmó la vuelta de Édgar Yoel Bárcenas?

Recomendadas

Últimas noticias