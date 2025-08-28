Selección de Panamá: Everardo Rose, la gran novedad para las Eliminatorias CONCACAF FOTO: SAMID BOTELLO

El entrenador Thomas Christiansen hizo oficial la lista de convocados de la Selección de Panamá para encarar las Eliminatorias CONCACAF en el mes de septiembre y el nombre de Everardo Rose, fue la gran sorpresa en el listado.

Rose viene de marcar el gol del triunfo en el minuto 40' ante el Alianza FC de El Salvador, enviando el balón al fondo de la red desde el centro del área. Fue su cuarto gol en la Copa Centroamericana 2025, además de registrar dos asistencias en el torneo.

