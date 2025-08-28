Selección de Panamá: Everardo Rose, la gran novedad para las Eliminatorias CONCACAF 

El entrenador Thomas Christiansen hizo oficial la lista de convocados de la Selección de Panamá para encarar las Eliminatorias CONCACAF en el mes de septiembre y el nombre de Everardo Rose, fue la gran sorpresa en el listado.
El delantero de 26 años también suma dos goles en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO), con el CD Plaza Amador, que avanzó invicto a los cuartos de final.
Próximos partidos de la Selección de Panamá
Jueves 4 de septiembre de 2025
Surinam vs Panamá
Lunes 8 de septiembre de 2025
Panamá vs Guatemala
Viernes 10 de octubre de 2025
El Salvador vs Panamá
Martes 14 de octubre de 2025
Panamá vs Surinam
Jueves 13 de noviembre de 2025
Guatemala vs Panamá
Martes 18 de noviembre de 2025
Panamá vs El Salvador