Josué Vergara se recupera de su lesión y entra en convocatoria de la Selección de Panamá

El delantero panameño Josué Vergara, jugador del KAA Gent de la Primera División de Bélgica, finalmente se recuperó de la lesión en la cadera que sufrió durante la pasada gira asiática con la Selección de Panamá y estará en los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF.
Su recuperación representa una buena noticia para el fútbol panameño, especialmente de cara a los próximos compromisos, en los que Panamá se enfrentará a Curazao.
Vergara reapareció con el Gent el pasado 1 de noviembre, al entrar al terreno de juego al minuto 71 en la caída 2-0 ante el Lommel SK. Además, el atacante panameño fue considerado en la lista del conjunto belga para el duelo de Conference League frente al KuPS
Calendario de Panamá vs. Curazao en Liga de Naciones CONCACAF
-
12 de noviembre: Curazao vs. Panamá | Estadio Ergilio Hato | 7:00 p.m.
15 de noviembre: Panamá vs. Curazao | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez | 6:00 p.m.