MAREA ROJA Marea Roja -  4 de noviembre de 2026 - 15:14

Josué Vergara se recupera de su lesión y entra en convocatoria de la Selección de Panamá

El joven delantero Josué Vergara finalmente entró en la convocatoria de la Selección de Panamá para la Liga de Naciones CONCACAF.

Josué Vergara se recupera de su lesión y entra en convocatoria de la Selección de Panamá

Josué Vergara se recupera de su lesión y entra en convocatoria de la Selección de Panamá

FOTO: IA - KAA GENT

A sus 19 años, Vergara había dejado buenas sensaciones con el combinado nacional al estrenarse como goleador bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen el pasado 5 de octubre, marcando ante Ecuador en el Estadio Nacional de Tokio, durante la gira por Asia.

Su recuperación representa una buena noticia para el fútbol panameño, especialmente de cara a los próximos compromisos, en los que Panamá se enfrentará a Curazao.

Vergara reapareció con el Gent el pasado 1 de noviembre, al entrar al terreno de juego al minuto 71 en la caída 2-0 ante el Lommel SK. Además, el atacante panameño fue considerado en la lista del conjunto belga para el duelo de Conference League frente al KuPS

Calendario de Panamá vs. Curazao en Liga de Naciones CONCACAF

  • 12 de noviembre: Curazao vs. Panamá | Estadio Ergilio Hato | 7:00 p.m.

  • 15 de noviembre: Panamá vs. Curazao | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez | 6:00 p.m.

En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: Novedades en la convocatoria para duelos vs Curazao

Josué Vergara vuelve a la convocatoria para Conference League

Selección de Panamá: Manuel Morán y Daivis Murillo, sorpresas en convocatoria vs Curazao

Recomendadas

Últimas noticias