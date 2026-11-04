Selección de Panamá: Kadir Barría entre los convocados para la Liga de Naciones CONCACAF

El delantero panameño Kadir Barría de 19 años figura en la convocatoria de la Selección de Panamá para afrontar los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF , donde el conjunto canalero se medirá ante Curazao en una serie de dos partidos.

El atacante del Botafogo tendrá la oportunidad de formar parte del equipo dirigido por Thomas Christiansen en una eliminatoria importante para las aspiraciones de Panamá dentro de la competición regional y el boleto a la Copa Oro 2027.

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El primer encuentro se disputará el próximo 12 de noviembre, cuando Panamá visite a Curazao en el Estadio Ergilio Hato, a partir de las 7:00 p.m.

Posteriormente, el combinado panameño recibirá a los curazoleños el 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 6:00 p.m., en el compromiso de vuelta.

Actualmente, Kadir registra un gol y una asistencia en 15 partidos del campeonato Brasileirao.

Calendario de Panamá vs. Curazao - Liga de Naciones CONCACAF