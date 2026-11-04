Champions League: El Real Madrid remonta al AEK Atenas en la J4

El Real Madrid le remontó 3-2 al AEK Atenas en la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League con un once con rotaciones para los de José Mourinho.
Real Madrid vuelve a remontar
Al minuto 75' nuevamente sorprendió el AEK Atenas para marcar con Pilos que devolvió la ventaja pero tres minutos después apareció el goleador merengue, Don Kylian Mbappé para marcar nuevamente el empate.
Cuando todos pensaron en el empate, apareció Federico Valverde al 90+2' para el tercero del Real Madrid con un remate potente, para darle tres puntos y sumar 12 en estas cuatro fechas.
El próximo encuentro del Real Madrid será el sábado 7 de noviembre ante el Valencia en la jornada 12 de LaLiga en Mestalla.