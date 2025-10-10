Selección de Panamá: José Córdoba regresó al once inicial vs El Salvador

Eliminatorias CONCACAF Marea Roja -  10 de octubre de 2025 - 18:58

El defensor panameño José Córdoba estará desde el inicio con la Selección de Panamá ante El Salvador.

FOTO: FPF

José Córdoba, defensor de la Selección de Panamá, recibirá la oportunidad del entrenador Thomas Christiansen para ser titular ante El Salvador (8:00 pm) en la tercera jornada de la ronda final del grupo A de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El zaguero de 24 años ha disputado de momento seis partidos con el Norwich City Football Club de la English Football League Championship de Inglaterra 2025-2026.

Con la camiseta de la Selección nacional suma 27 partidos, registrando un total de 2.109' minutos. En Eliminatorias será su quinto choque y verá acción tras ser suplente en la ventana pasada contra Surinam y Guatemala.

Alineación de la selección de Panamá vs El Salvador

Orlando Mosquera, Andrés Andrade, Fidel Escobar, José Córdoba, Michael Amir Murillo, Eric Davis, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas y José Fajardo.

