Selección de Panamá: Lista de convocados para amistosos ante Bolivia y México

La Selección de Panamá ya tiene a sus elegidos para los amistosos de Bolivia el domingo 18 de enero, y luego recibiendo a México el jueves 22 de enero.

La Selección de Panamá de Thomas Christiansen ya tiene sus 24 elegidos para los amistosos de Bolivia el próximo domingo 18 de enero, y luego estará recibiendo en casa a México, el próximo jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, en el cierre de dos partidos fuera de las denominadas fechas FIFA.

Al final, todos los jugadores que fueron llamados para entrenar, con excepción del guardameta Ian Flores, quien fue citado a última hora en reemplazo del lesionado arquero Marcos De León, fueron incluidos por el entrenador en la lista de convocados.

Selección de Panamá para amistosos ante Bolivia y México

PORTEROS

John Gunn NE Revolution II (USA)

Eddie Roberts Estudiantes de Mérida (VEN)

DEFENSAS

Richard Peralta Monagas SC (VEN)

Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)

Daniel Aparicio Real España (HON)

Javier Rivera CD Marathón (HON)

Aimar Sánchez NY Red Bull II (USA)

Ariel Arroyo Dep Árabe Unido

Juan Hall Sporting SM

Luis Asprilla Tauro FC

Omar Córdoba CD Plaza Amador

Orman Davis CA Independiente

Kevin Galván San Francisco FC

VOLANTES

Jovani Welch Monagas SC (VEN)

Kahiser Lenis Jaguares de Córdoba (COL)

Ricardo Phillips Jr CD Plaza Amador

Ángel Caicedo CA Independiente

Giovany Herbert Dep Árabe Unido

Héctor Hurtado Sporting SM

Abdul Knight CD Plaza Amador

José Murillo CD Plaza Amador

DELANTEROS

Kadir Barria Botafogo (BRA)

Saed Díaz Tauro FC

Gustavo Herrera Sporting SM

En esta nota:
