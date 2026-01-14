Selección de Panamá: Lista de convocados para amistosos ante Bolivia y México

La Selección de Panamá de Thomas Christiansen ya tiene sus 24 elegidos para los amistosos de Bolivia el próximo domingo 18 de enero, y luego estará recibiendo en casa a México, el próximo jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, en el cierre de dos partidos fuera de las denominadas fechas FIFA.