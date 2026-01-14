Selección de Panamá: Lista de convocados para amistosos ante Bolivia y México

La Selección de Panamá de Thomas Christiansen ya tiene sus 24 elegidos para los amistosos de Bolivia el próximo domingo 18 de enero, y luego estará recibiendo en casa a México, el próximo jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, en el cierre de dos partidos fuera de las denominadas fechas FIFA.
Selección de Panamá para amistosos ante Bolivia y México
PORTEROS
John Gunn NE Revolution II (USA)
Eddie Roberts Estudiantes de Mérida (VEN)
DEFENSAS
Richard Peralta Monagas SC (VEN)
Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)
Daniel Aparicio Real España (HON)
Javier Rivera CD Marathón (HON)
Aimar Sánchez NY Red Bull II (USA)
Ariel Arroyo Dep Árabe Unido
Juan Hall Sporting SM
Luis Asprilla Tauro FC
Omar Córdoba CD Plaza Amador
Orman Davis CA Independiente
Kevin Galván San Francisco FC
VOLANTES
Jovani Welch Monagas SC (VEN)
Kahiser Lenis Jaguares de Córdoba (COL)
Ricardo Phillips Jr CD Plaza Amador
Ángel Caicedo CA Independiente
Giovany Herbert Dep Árabe Unido
Héctor Hurtado Sporting SM
Abdul Knight CD Plaza Amador
José Murillo CD Plaza Amador
DELANTEROS
Kadir Barria Botafogo (BRA)
Saed Díaz Tauro FC
Gustavo Herrera Sporting SM