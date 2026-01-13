Kadir Barría: "Para mí sería un sueño ir al Mundial"

"Es un sueño todo lo que está pasando ahorita. No sentía la explosión aquí. Mi familia siempre está conmigo y estoy hoy por hoy donde estoy por ellos", expresó Kadir Barría en conferencia de prensa en el segundo día entrenamiento de la Selección de Panamá de cara a los amistosos ante Bolivia y México.
Tranquilidad para Kadir Barría
Sobre el momento que está viviendo ahora mismo confesó que está tranquilo y que su familia lo mantiene así. El delantero del Botafogo añadió que es una emoción muy grande estar a lado de jugadores que en alguna vez los veía por televisión y que ahora se levanta temprano con ganar de ir a entrenar.