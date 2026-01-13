MAREA ROJA Marea Roja -  13 de enero de 2026 - 08:45

Kadir Barría: "Para mí sería un sueño ir al Mundial"

"Es un sueño todo lo que está pasando ahorita. No sentía la explosión aquí. Mi familia siempre está conmigo y estoy hoy por hoy donde estoy por ellos", expresó Kadir Barría en conferencia de prensa en el segundo día entrenamiento de la Selección de Panamá de cara a los amistosos ante Bolivia y México.

Sobre la posibilidad de ir al mundial expresó que está contento y que es una oportunidad de estar aquí. "Es una oportunidad muy grande, tengo que aprovecharla si se da. Lo de ir al Mundial estaría super más feliz, sería un sueño más feliz, le agradezco al profesor Christiansen que me dio la oportunidad que muchos la quieren y con base a mi trabajo la conseguí".

Tranquilidad para Kadir Barría

Sobre el momento que está viviendo ahora mismo confesó que está tranquilo y que su familia lo mantiene así. El delantero del Botafogo añadió que es una emoción muy grande estar a lado de jugadores que en alguna vez los veía por televisión y que ahora se levanta temprano con ganar de ir a entrenar.

