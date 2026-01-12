Daniel Aparicio: "Sabemos que hay un grupo ya hecho, pero nada está escrito"

Daniel Aparicio , jugador del Real España, brindó declaraciones luego del primer día de entrenamientos de la Selección de Panamá de cara a los amistosos ante Bolivia y México.

"Vengo haciendo las cosas bien en mi club, también en centroamericana como la liga y creo que el esfuerzo y el trabajo es lo que se ha resaltado en mí"

"Es un torneo super difícil, se que hice las cosas bien, hicimos un bien torneo en la centroamericana, son los mejores de Centroamérica y creo que ese ha sido el mayor desafío"

El defensor y también volante central de 25 años calificó la liga hondureña como difícil y reiteró que gracias al trabajo y al fútbol que desplegó afuera lo tienen aquí.

Por su parte, el defensor Rivera expresó que las oportunidades hay que aprovecharlas sin obviar que ya existe un grupo que estuvo en las pasadas Eliminatorias que tienen un trabajo ya establecido con el entrenador.

“Las oportunidades hay que aprovecharlas, así sea en amistosos o entrenamientos, pero hay que aprovecharlas de la mejor manera”, indicó.

“Sabemos que hay un grupo ya hecho, pero nada está escrito y como futbolistas trabajamos para esto”, agregó el oriundo de la provincia de Chiriquí.

Declaraciones de Daniel Aparicio