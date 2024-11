Selección de Panamá: "Los últimos partidos he jugado un rol más defensivo", Adalberto Carrasquilla

Bajas de Ismael Díaz y Abdiel Ayarza

"Sabemos que son dos jugadores sumamente importante Ismael y Ayarza, son tremendas personas para que de esa manera queden fuera de la convocatoria. Solo toca a los que quedamos respaldarlos, regalarles ese resultado, que hubiesen querido. Esperemos que se recuperen pronto porque sabemos lo importante que son para el grupo".

MLS

"Una temporada bastante regular, creo que tuve altas y bajas que a veces es normal. No la termino de la mejor manera, creo que fue algo injusta, todo el club lo sabe, estuvimos analizando la jugada, incluso fue apelada, pero dicen que toman la acción de la patada pero en realidad fue el empujón que me desbalancean. La MLS es un poco complicada porque muchas veces tienen sus equipos favoritos, creo que eso lo hemos notado muchos años anteriores".

Rol en el campo de Adalberto Carrasquilla

"Los últimos partidos he jugado un rol más defensivo porque jugar cuando no está Godoy yo tomo la responsabilidad de ser más defensivo pero en realidad si quedo con esa sensación que debo dar más, creo que me he preparado para eso pero a veces hay que ser inteligentes en diferentes partidos y muchas veces lo he sido para abarcar otros espacios que normalmente me gusta estar más adelantado. Me siento preparado donde me pongan.