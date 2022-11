Selección de Panamá: LPF no es suficiente, dice Christiansen

Agregó Christiansen que: "Todos estos partidos que hemos jugado han sido positivos, son equipos supuestamente superiores a nosotros, por nombre, por prestigio y por fútbol, pero hemos competido muy bien, deberíamos haber ganado, no se consiguió y hay que hacer lectura al resultado".

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1593296290737459200 ¡No se toca!



Thomas Christiansen deja claro que la forma de jugar no va a variar.#ALaCandela pic.twitter.com/qLsCxqc6Q5 — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 17, 2022

El técnico tomó nota, principalmente, del duelo ante la 'Vinotinto', en donde ganábamos 2-0 y en los diez minutos final del encuentro, se permitió la paridad.

"Se puede aprender de muchas situaciones en el terrenos de juego, pero para mi es un poco la falta de concentración", apuntó. "Han habido situaciones en las que nosotros hemos querido cerrar el partido, leer la situación en cada momento, lo que se requiere para ganar el partido, y no hemos tenido esa solvencia para tener la posición y que muriese el partido y con el sistema que estábamos jugando era perfecto", lamentó.

MINUTOS A LOS JÓVENES

Sobre elemento como Ricardo Phillips o José Córdoba, el timonel destacó: "Es importante incluir a nuevos jugadores, darles minutos, la experiencia se coge en partidos internacionales, la LPF no es suficiente. Necesitamos prepararles para encuentros como los que hemos tenido y ha sido un escaparate para ellos, para verse en una situación óptima y de una intensidad importante".

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1593298535126106115 Thomas Christiansen sobre Jiovany Ramos: "Cometió errores pero más adelante lo necesito" https://t.co/9uHtrXnzN9 a través de @deportes_rpc — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 17, 2022

También se refirió a la figura de Jiovany Ramos, señalado por su marcación en el tanto del empate de los venezolanos. "Yo no estoy para juzgar ni para sentenciar a un jugador con que pueda contar en el futuro, ustedes como periodistas pueden criticar a todos los jugadores que quieran, pero yo me me debo al jugador, tengo que apoyarlo en las buenas y en las malas, tengo que apoyarlo en todo momento".

"Jiovany Ramos, es verdad que cometió un par de errores, pero le tengo que enseñar lo que tiene que corregir y aprender, no sabemos todo y aprendemos de nuestros errores tanto yo como técnico como él jugador y si a la primera le damos palo la próxima no se va ni a atrever", explicó el estratega de origen hispano-danés.

OJO CON LAS LESIONES

Para terminar, contó que para el duelo del viernes nos podrá contar con José Córdoba, quien tuvo que abandonar contra los 'chamos' por una "taquicardia".

"No es una lesión lo que ha sufrido José Cordoba, él tuvo una taquicardia, puede ser por las altas temperaturas de haber venido a un país (Bulgaria) en donde estaba a diez grados para luego venir a treinta y pico de grados acá, pero está bien, aunque no vamos a poder contar con él el viernes. Tenemos a Alfredo Stephens con un problema de aductor, tenemos a Freddy Góndola con otro problema, y luego hemos tenido pequeñas cosas como con Ivan Anderson, Samir Ramírez y Gasper (José Murillo), pero lo tres están disponibles para mañana", concluyó.