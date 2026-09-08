La FPF anuncia la contratación de Pedro Morilla Pineda como entrenador de las selecciones juveniles

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anuncia la contratación de Pedro Morilla Pineda como Seleccionador y Encargado de Metodología de las Selecciones Juveniles Masculinas de Panamá.
Morilla Pineda, de 53 años y nacido en Sevilla (España), cuenta con licencia de entrenador UEFA PRO, además de poseer una vasta trayectoria en el fútbol profesional y juvenil, desempeñándose como entrenador, director deportivo y secretario técnico. A lo largo de su carrera, ha destacado tanto por su trabajo al frente de clubes de primera y segunda división como por su experiencia en el desarrollo y formación de futbolistas en categorías juveniles.
La FPF anuncia un nuevo integrante
Su incorporación responde a la visión de la FPF de continuar fortaleciendo la estructura y metodología de trabajo de las selecciones juveniles masculinas, apostando por una formación integral y un modelo de desarrollo que permita identificar, potenciar y proyectar el talento panameño hacia el fútbol de alto nivel. Su experiencia en la detección y desarrollo de jóvenes talentos, la construcción de equipos y la planificación deportiva a largo plazo serán elementos fundamentales para el crecimiento de las categorías juveniles de Panamá.
“Es un honor y una responsabilidad enorme incorporarme a la Federación Panameña de Fútbol en un momento tan especial para el país. Quiero agradecer sinceramente la confianza depositada en mí y, de manera muy especial, a Thomas Christiansen, cuya visión, liderazgo y apuesta decidida por el crecimiento del fútbol panameño han sido determinantes para que hoy esté aquí”, comentó el estratega.
Además, indicó: “Thomas ha construido un camino de ambición, exigencia y resultados, y poder llegar de su mano supone para mí un orgullo inmenso y una motivación aún mayor. También quiero agradecer a la Federación por abrirme las puertas de un proyecto que mira al futuro con seriedad, con convicción y con una apuesta clara por la formación y el talento joven”.