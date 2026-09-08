La FPF anuncia la contratación de Pedro Morilla Pineda como entrenador de las selecciones juveniles

La Federación Panameña de Fútbol ( FPF ) anuncia la contratación de Pedro Morilla Pineda como Seleccionador y Encargado de Metodología de las Selecciones Juveniles Masculinas de Panamá.

El nuevo integrante de las selecciones masculinas de la FPF ya inició sus labores este fin de semana, acompañando al director técnico de la Selección Mayor, Thomas Christiansen, en la observación de partidos de ligas federadas. Asimismo, este lunes comenzó a trabajar como entrenador de la Selección Sub-16 (categoría 2010) que se prepara para disputar el Torneo UNCAF a celebrarse en El Salvador durante el mes de octubre.

Morilla Pineda, de 53 años y nacido en Sevilla (España), cuenta con licencia de entrenador UEFA PRO, además de poseer una vasta trayectoria en el fútbol profesional y juvenil, desempeñándose como entrenador, director deportivo y secretario técnico. A lo largo de su carrera, ha destacado tanto por su trabajo al frente de clubes de primera y segunda división como por su experiencia en el desarrollo y formación de futbolistas en categorías juveniles.

La FPF anuncia un nuevo integrante

Su incorporación responde a la visión de la FPF de continuar fortaleciendo la estructura y metodología de trabajo de las selecciones juveniles masculinas, apostando por una formación integral y un modelo de desarrollo que permita identificar, potenciar y proyectar el talento panameño hacia el fútbol de alto nivel. Su experiencia en la detección y desarrollo de jóvenes talentos, la construcción de equipos y la planificación deportiva a largo plazo serán elementos fundamentales para el crecimiento de las categorías juveniles de Panamá.

“Es un honor y una responsabilidad enorme incorporarme a la Federación Panameña de Fútbol en un momento tan especial para el país. Quiero agradecer sinceramente la confianza depositada en mí y, de manera muy especial, a Thomas Christiansen, cuya visión, liderazgo y apuesta decidida por el crecimiento del fútbol panameño han sido determinantes para que hoy esté aquí”, comentó el estratega.

Además, indicó: “Thomas ha construido un camino de ambición, exigencia y resultados, y poder llegar de su mano supone para mí un orgullo inmenso y una motivación aún mayor. También quiero agradecer a la Federación por abrirme las puertas de un proyecto que mira al futuro con seriedad, con convicción y con una apuesta clara por la formación y el talento joven”.