Selección de Panamá: "Vamos con la ilusión de aportar", Edgardo Fariña

"No se donde me vaya a necesitar en su momento, pero como ya les mencionaba, siempre aportando mi granito de arena donde me necesiten y tratando de hacer las cosas bien por Panamá, por la selección, por mi. En lo personal vengo trabajando bien, hay un equipo motivado y preparado para el partido ante Guatemala", destacó José "Gasper" Murillo.

El central del CD Universitario de la LPF Edgardo Fariña dejó claro que atraviesa por un buen momento en el la Liga local.

José Murillo y Edgardo Fariña, son parte de la convocatoria de Panamá para medirse ante Guatemala en partido amistoso.#ALaCandela pic.twitter.com/qf8KISiZgF — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 2, 2023

"Vamos con la ilusión de poder estar en la selección y aportar un granito de arena. Aquí estamos para trabajar, gracias a Dios he hecho las cosas de buena manera en mi equipo y los frutos son estos estando aquí aportando todo lo que he venido haciendo en la temporada y en los procesos anteriores", mencionó el defensor.