Juegos Suramericanos 2026: Alberto Gálvez consigue medalla de plata en karate

El atleta panameño Alberto Gálvez se llevó la medalla de plata en los -67kg de karate en los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, después de una impresionante final ante Tomás Freire de Chile.
Una gran final en los Juegos Suramericanos 2026
La final terminó igualada 4-4, pero el Senshu (ventaja por primer punto) le dio la victoria al representante chileno Tomás Freire ante el panameño Gálvez, en una final de alto voltaje.
Con este segundo lugar, Alberto Gálvez se apuntó la presea número 13 del Team Panamá en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la tercera de plata.