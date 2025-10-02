Thomas Christiansen: Así fue la conferencia de prensa previo a los partidos de octubre

SOBRE ENFRENTAR AL "BOLILLO" GÓMEZ
"El "Bolillo ha estado en varias selecciones sacando los resultados y ahora está por arriba de nosotros con tres puntos".
El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, habló en conferencia de prensa previo a los partidos de las Eliminatorias CONCACAF de octubre, ante El Salvador (10 de octubre) y Surinam (14 de octubre).