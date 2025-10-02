Thomas Christiansen: Así fue la conferencia de prensa previo a los partidos de octubre

EN VIVO

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, habló en conferencia de prensa previo a los partidos de las Eliminatorias CONCACAF de octubre, ante El Salvador (10 de octubre) y Surinam (14 de octubre).

SOBRE ENFRENTAR AL "BOLILLO" GÓMEZ

"El "Bolillo ha estado en varias selecciones sacando los resultados y ahora está por arriba de nosotros con tres puntos".

MEJORAR EN LA ZONA DEFENSIVA

"Es verdad que en los últimos dos partidos hemos tenido situaciones que se han dado defensivamente donde pudimos perder el partido, pero trabajaremos en ese aspecto y el mental".

EL APOYO DE LA AFICIÓN

"El panameño estará apoyando a la selección en las buenas y en las malas, pero en este momento que necesitamos de ellos, se que estarán allí y en El Salvador no estaremos solos".

LOS CAMBIOS EN LOS PARTIDOS

"Yo creo que nosotros en el cuerpo técnico buscamos lo mejor para el equipo. En ese sentido estamos tranquilos, sí hacemos los cambios y gustan, todos contentos, pero si es lo contrario son críticas que debemos asumir".

LA BAJA DE CARLOS HARVEY

La duración de la lesión de menisco, es de 4 a 6 semanas.

MALA RACHA EN EL CUSCATLÁN

"Esas son estadísticas, pues están para romperla y nosotros vamos a ir con todo, con buena mentalidad y a disputar el partido a su máxima intensidad".

BROWNE TIENE ALGO ESPECIAL

"Le hemos estado mirando y llegó su momento. Necesitamos jugadores con confianza y este jugador tiene algo especial y por eso ha entrado en la lista".

EL REGRESO DE JIOVANY RAMOS

"Después de los torneos que nos acompaño, volvió al CAI donde no tuvo sus mejores partidos, pero ahora volvió a Venezuela y ha jugado todos los partidos con buen nivel. Era el momento de volverlo a llamar".

AUSENCIA DE CÉSAR YANIS

"Tengo que hacer una elección entre varios jugadores y él ha sido uno de los últimos en caer".

"He intentado de buscar otro tipo de perfil que podía estar en su posición y por eso lo he dejado fuera. Es algo más táctico y no por el parón de la liga chilena".

TEMA OMAR BROWNE

"El tema de "Cito" desde hace tiempo estamos dándole seguimiento y seguiremos haciendo eso con otros jugadores".

INICIA LA CONFERENCIA DE PRENSA

NOVEDADES EN LA CONVOCATORIA

Ya inicia A La Candela con todos los detalles de la conferencia y la convocatoria.

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ

PORTEROS

Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía Nacional (URU)

César Samudio CD Marathon (HON)

DEFENSAS

José Córdoba Norwich City (ENG)

Andrés Andrade LASK Linz (AUT)

César Blackman Slovan Bratislava (SVK)

Fidel Escobar Deportivo Saprissa (CRC)

Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)

Amir Murillo Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)

Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)

VOLANTES

Aníbal Godoy San Diego FC (USA)

Edward Cedeño UD Las Palmas (ESP)

Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)

Édgar Bárcenas Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)

José Murillo CD Plaza Amador (PAN)

Omar Browne Estudiantes de Mérida (VEN)

Ismael Díaz Club León (MEX)

Azarías Londoño CD Universidad Católica (ECU)

DELANTEROS

Cecilio Waterman Coquimbo Unido (CHI)

José Fajardo CD Universidad Católica (ECU)

Tomás Rodríguez Monagas SC (VEN)

