Europa League Fútbol Internacional -  2 de octubre de 2025 - 16:32

Europa League: Resultados en la jornada 2 de la fase liga

Repasa todos los resultados de la jornada 2 de la Europa League en su fase liga, con un Celta de Vigo ganando su choque.

Europa League: Resultados de la jornada 2 de la fase liga

Europa League: Resultados de la jornada 2 de la fase liga

FOTO: PORTO

Repasa a continuación todos los resultados de los partidos de la segunda jornada de la UEFA Europa League 2025-2026.

Resultados en la jornada 2 de la Europa League

  • Ludogorets (BUL) 0
  • Real Betis (ESP) 2 Lo Celso (31), Son (53 en contra)
  • Panathinaikos (GRE) 1 Swiderski (55)
  • Go Ahead Eagles (NED) 2 Smit (75, 82)
  • FC Steaua (ROM) 0
  • Young Boys (SUI) 2 Monteiro (11, 36)
  • Fenerbahçe (TUR) 2 Akturkoglu (3, 25)
  • Niza (FRA) 1 Kevin Carlos (37 de penal)
  • Bolonia (ITA) 1 Orsolini (29)
  • Friburgo (GER) 1 Adamu (57 de penal)
  • AS Roma (ITA) 0
  • Lille (FRA) 1 Haraldsson (6)
  • Brann Bergen (NOR) 1 Magnusson (41)
  • FC Utrecht (NED) 0
  • Viktoria Pilsen (CZE) 3 Vydra (34), Durosinmi (44), Spacil (53)
  • Malmö FF (SWE) 0
  • Celtic de Glasgow (SCO) 0
  • Sporting de Braga (POR) 2 Horta (20), Gabri Martínez (85)
  • Basilea (SUI) 2 Ajeti (3), Broschinski (84)
  • Stuttgart (GER) 0
  • Celta de Vigo (ESP) 3 Aspas (45+2), Borja Iglesias (53), Swedberg (70)
  • PAOK Salónica (GRE) 1 Giakoumakis (37)
  • Lyon (FRA) 2 Satriano (11), Ruben Kluivert (57)
  • Salzburgo (AUT) 0
  • Maccabi Tel Aviv (ISR) 1 Abu Garchi (14)
  • Dinamo Zagreb (CRO) 3 Lisica (16), Ljubicic (19, 72)
  • Genk (BEL) 0
  • Ferencvaros (HUN) 1 Varga (44)
  • Feyenoord (NED) 0
  • Aston Villa (ENG) 2 Buendía (61), McGinn (79)
  • Sturm Graz (AUT) 2 Horvat (7), Kiteishvili (35)
  • Glasgow Rangers (SCO) 1 Gassama (49)
  • Nottingham (ENG) 2 Ndoye (22), Wood (90+3 de penal)
  • Midtjylland (DEN) 3 Diao (18), Bech (24), Byskov (88)
  • Oporto (POR) 2 William (8 de penal), Rodrigo Mora (89)
  • Estrella Roja (SRB) 1 Kostov (32)
En esta nota:
Seguir leyendo

Europa League: Resultados de la jornada 1 de la fase liga

Europa League: Partidos para hoy jueves 25 de septiembre

Europa League: Betis y Nottingham Forest igualan en La Cartuja

Recomendadas

Últimas noticias