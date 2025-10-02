Europa League: Resultados en la jornada 2 de la fase liga

Repasa a continuación todos los resultados de los partidos de la segunda jornada de la UEFA Europa League 2025-2026.
- Panathinaikos (GRE) 1 Swiderski (55)
- Go Ahead Eagles (NED) 2 Smit (75, 82)
- FC Steaua (ROM) 0
- Young Boys (SUI) 2 Monteiro (11, 36)
- Fenerbahçe (TUR) 2 Akturkoglu (3, 25)
- Niza (FRA) 1 Kevin Carlos (37 de penal)
- Bolonia (ITA) 1 Orsolini (29)
- Friburgo (GER) 1 Adamu (57 de penal)
- AS Roma (ITA) 0
- Lille (FRA) 1 Haraldsson (6)
- Brann Bergen (NOR) 1 Magnusson (41)
- FC Utrecht (NED) 0
- Viktoria Pilsen (CZE) 3 Vydra (34), Durosinmi (44), Spacil (53)
- Malmö FF (SWE) 0
- Celtic de Glasgow (SCO) 0
- Sporting de Braga (POR) 2 Horta (20), Gabri Martínez (85)
- Basilea (SUI) 2 Ajeti (3), Broschinski (84)
- Stuttgart (GER) 0
- Celta de Vigo (ESP) 3 Aspas (45+2), Borja Iglesias (53), Swedberg (70)
- PAOK Salónica (GRE) 1 Giakoumakis (37)
- Lyon (FRA) 2 Satriano (11), Ruben Kluivert (57)
- Salzburgo (AUT) 0
- Maccabi Tel Aviv (ISR) 1 Abu Garchi (14)
- Dinamo Zagreb (CRO) 3 Lisica (16), Ljubicic (19, 72)
- Genk (BEL) 0
- Ferencvaros (HUN) 1 Varga (44)
- Feyenoord (NED) 0
- Aston Villa (ENG) 2 Buendía (61), McGinn (79)
- Sturm Graz (AUT) 2 Horvat (7), Kiteishvili (35)
- Glasgow Rangers (SCO) 1 Gassama (49)
- Nottingham (ENG) 2 Ndoye (22), Wood (90+3 de penal)
- Midtjylland (DEN) 3 Diao (18), Bech (24), Byskov (88)
- Oporto (POR) 2 William (8 de penal), Rodrigo Mora (89)
- Estrella Roja (SRB) 1 Kostov (32)