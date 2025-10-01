MAREA ROJA Marea Roja -  1 de octubre de 2025 - 11:22

Panamá Sub-20 vs Corea del Sur: Fecha, hora y dónde ver jornada 3 del Mundial Sub-20

Panamá Sub-20 llega a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-20 con un punto luego de un empate ante Ucrania en el último encuentro.

Panamá Sub-20 vs Corea del Sur: Fecha

En el primer encuentro Panamá sumó una dura derrota tras caer sobre el final ante Paraguay por 3-2 con goles de Martín Krug y Giovany Herbert con asistencias de Gustavo Herrera.

Para el siguiente encuentro el delantero del Saprissa fue el encargado del marcar el empate ante Ucrania con un gol de cabeza.

Por su parte Corea del Sur perdió ante los europeos 2-1 en su estreno y el último encuentro igualaron sin goles ante los sudamericanos.

Fecha, hora y dónde ver Panamá Sub-20 vs Corea del Sur

Fecha: Viernes 3 de octubre

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Estadio Elías Figueroa Brander

Dónde ver: En vivo por la señal de RPC y por las redes sociales de Deportes RPC

