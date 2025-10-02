Selección de Panamá: Thomas Christiansen reveló por qué no convocó a César Yanis

Tras muchos días de espera, la Selección de Panamá ya tiene convocatoria definida para los choques ante El Salvador (10 de octubre) y Surinam (14 de octubre) en las Eliminatorias CONCACAF , destacando la ausencia de César Yanis, un jugador importante para Thomas en el proceso.

"Tengo que hacer una elección entre varios jugadores y él ha sido uno de los últimos en caer", señaló el técnico Thomas Christiansen en conferencia de prensa.

"He intentado buscar otro tipo de perfil que podía estar en su posición y por eso lo he dejado fuera. Es algo más táctico y no por el parón de la liga chilena", añadió el hispano danés.

"He intentado buscando otro tipo de perfil, es un tema táctico", comentó Thomas Christiansen.

El habilidoso extremo actualmente milita en el Deportes Cobresal de la Primera División de Chile y se encuentra en un parón con su club, debido a que el Mundial Sub-20 se está jugando en territorio chileno.

A sus 29 años, Yanis registra 1 gol y dos asistencias en 19 encuentros de la actual temporada en la Liga de Primera.

Desde su debut en 2020, el ex jugador de Potros del Este ha jugado 52 partidos con el seleccionado nacional y tiene 5 goles marcados.