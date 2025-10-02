Marea Roja Marea Roja -  2 de octubre de 2025 - 13:05

Selección de Panamá: Thomas Christiansen reveló por qué no convocó a César Yanis

El DT Thomas Christiansen explicó la decisión que tomó, al dejar a César Yanis fuera de la convocatoria para octubre.

FOTO: CÉSAR YANIS - THOMAS CHRISTIANSEN

"Tengo que hacer una elección entre varios jugadores y él ha sido uno de los últimos en caer", señaló el técnico Thomas Christiansen en conferencia de prensa.

"He intentado buscar otro tipo de perfil que podía estar en su posición y por eso lo he dejado fuera. Es algo más táctico y no por el parón de la liga chilena", añadió el hispano danés.

El habilidoso extremo actualmente milita en el Deportes Cobresal de la Primera División de Chile y se encuentra en un parón con su club, debido a que el Mundial Sub-20 se está jugando en territorio chileno.

A sus 29 años, Yanis registra 1 gol y dos asistencias en 19 encuentros de la actual temporada en la Liga de Primera.

Desde su debut en 2020, el ex jugador de Potros del Este ha jugado 52 partidos con el seleccionado nacional y tiene 5 goles marcados.

