Omar Browne "tiene algo especial", destaca Thomas Christiansen

El habilidoso jugador de los Estudiantes de Mérida del fútbol de Venezuela Omar Browne ha sido llamado por Thomas Christiansen y vuelve a la selección de Panamá, tras atravesar un gran momento en su vuelta al fútbol internacional.

Browne, de 31 años de edad llegará a "La Roja" luego de conseguir destacar con 3 goles y 1 asistencia en la primera división del fútbol venezolano.

Un especial Omar Browne

"El tema de cito desde hace tiempo estamos haciendo un scouteo y bueno vamos a seguir con este plan. A cito lo hemos estado mirando, incluso cuando estaba aquí en la LPF y ahora ha llegado su omento, casualidad que ha metido ahora dos goles que le han dado más confianza y este jugador en particular tiene algo especial y por eso entró en la lista", destacó.

El zurdo vio acción en un partido oficial de la selección de Panamá por última vez en noviembre del año 2021, precisamente ante el Salvador, en donde el equipo de Thomas Christiansen ganó por marcador de 2-1.